In Freiburg hat er fürs Lehramt studiert, in Offenburg war er Gymnasiallehrer. Doch Johannes Schröder entdeckt eine ganz andere Berufung: er wird Comedian und tauscht das Klassenzimmer gegen die Bühne. Aktuell er ist er mit seiner „Instagrammatik“-Show auf Tour. Im Studio erinnert er sich unter anderem an seine eigene Schulzeit und blickt auch auf die Herausforderungen der Pädagogen heute.