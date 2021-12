Jägerin Stefanie Wolz ist im Wald zuhause

Eier, Käse, Milch - das findet man auf dem Land fast überall rund um die Uhr in Automaten. Aber frisches Wildfleisch? Das gibt es noch selten in Automaten. Das passionierte Jägerehepaar Tina und Armin Wetzel platzierte einen Wildfleischautomaten direkt vor ihrem Haus in Bad Saulgau. Als Jäger jagen beide mehr Wild, als sie selbst verzehren könnten, so entstand die Idee für den Automaten. Und das regionale Angebot wird sehr gut angenommen. mehr...