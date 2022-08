Irena Willer, die Hafenmeisterin aus Hagnau hat ihr Lebensglück gefunden

Die Signalglocke bimmelt, ein kräftiges Hupen. Dann setzt sie sich in Bewegung: Die Grubenbahn im Bergwerk Finstergrund in Wieden. Ein besonderes Abenteuer für die Besucher. Denn mit einer solch echten Grubenbahn ins Bergwerk einzufahren, das ist im Schwarzwald einmalig und nur hier möglich – dank Clemens Jäger und seinen Kollegen vom Bergmannsverein. In weißer Bergmannsmontur fährt er die Besucher in den Stollen ein, führt sie dann weiter zu Fuß in den Berg hinein. In eines es der einst bedeutendsten Fluss- und Schwerspat-Bergwerke im Schwarzwald. mehr...