Inge Grein-Feil und Siegfried Feil setzen sich für Menschen mit Behinderungen ein

Er vollbringt Höchstleistungen auf seinen Instrumenten: bis zu tausend Schläge pro Minute oder anders gesagt: etwa 16 pro Sekunde. Martin Grubinger ist der international bekannteste klassische Percussionist. Mit drei saß er schon am Schlagzeug. Der Rhythmus bestimmte den Tag. "Die Bruckner-Sinfonie zum Zähneputzen, Mozart zum Mittag". Bis zu zehn Stunden Üben täglich halten ihn fit für seine hohe Kunst. In dieser Saison spielt er beim Symphonieorchester Stuttgart. Im Studio erzählt er, wieviel Hochleistungssport in seiner Musik steckt und warum er ausgerechnet jetzt - auf dem Höhepunkt seiner Karriere - aufhören will.