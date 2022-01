Thomas Klinger arbeitet bei der Kreissparkasse in Bernhausen. Im Oktober 2021 wurde die Bank überfallen. Was zuerst nach einer Geiselnahme aussah, entpuppte sich als Verzweiflungstat. Klinger ergriff die Initiative. In der Landesschau erzählt er, wie er es geschafft hat, den Bankräuber zu lenken, bis die Polizei den Raubüberfall beenden konnte. mehr...