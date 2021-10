Horbener haben den Sommer auf der höchsten Milchviehalm Europas verbracht

Dr. Barbara Kraft ist Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Diakonie- Klinikum Stuttgart. In der neuen SWR Doku Reihe "SOS Großstadtklinik" wurde Sie und einige ihrer Kollegen acht Wochen lang von 17 Kameras in ihrem Klinikalltag begleitet. Ein ungewöhnlich authentischer und ungezwungener Einblick in den Klinikalltag der Stuttgarter Chefärztin. In einer der ersten Folgen musste Dr. Barbara Kraft den Magen des krebskranken Vaters eines Kollegen in einer fünfstündigen Operationen entfernen. Dr Barbara Kraft war eine der ersten chirurgischen Chefärztinnen in der Region Stuttgart. Heute ist sie ärztliche Direktorin im Diakonie- Klinikum und dreifache Mutter. Im Landesschau Studio erzählt die Chirurgin über die Herausforderungen ihrer Arbeit mit den Dreharbeiten und wie sehr sie ihren Beruf liebt. mehr...