Heinz Rudolf Kunze spricht über die Tour seines Lebens

Sie läuft hunderte Kilometer am Stück durch Wüsten aus Stein, Sand oder Eis: Brigid Wefelnberg aus Löffingen ist Extrem-Läuferin. Als eine von drei Frauen nahm sie am längsten Wüstenlauf, der je veranstaltet wurde, teil: „La Mille 1200“ - 1200 Kilometer non-stop-Quälerei durch die mauretanische Sahara, nur mit dem Allernötigsten im Rucksack. Sie erzählt von ihrem Extrem-Abenteuer in der Sahara. mehr...