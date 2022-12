Heiderose Vernarlis lebt für den Bauchtanz

Mit fünf Jahren stand René Casselly zum ersten Mal in der Manege. Ein Jahr später gewann er mit seiner Familie beim Internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo die renommierte Auszeichnung „Goldener Clown“. Sein Herz hängt aber an seinen Tieren. Im Landesschau-Studio erzählt er, wie viel sie ihm bedeuten und warum ihm die Familie über alles geht.