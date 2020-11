"Es bereitet mir Vergnügen, Chaos zu bekämpfen" - Barbara Immler aus Leonberg räumt gerne auf. Neue Strukturen zu schaffen und Ordnung herzustellen, das macht der gelernten Damenschneiderin mit Diplom von der Staatlichen Modeschule in Stuttgart so viel Freude, dass sie auf die Idee kam, sich als "Aufräumcoach" selbständig zu machen. Mit diskretem "Blick von außen" hilft sie ihren dankbaren Kundinnen und Kunden dabei, sich von Dingen zu trennen und so Platz in der Wohnung zu schaffen - vom Kleiderschrank bis zum vor Spielsachen überquellenden Kinderzimmer. Sie spürt, dass die Menschen seit dem ersten Corona-Lockdown mehr Zeit zum Aufräumen haben. Die Zahl der "Hilfesuchenden" ging steil nach oben. Im Studio berichtet Barbara Immler, wie schwer sich Menschen damit tun, sich von liebgewonnenen Stücken zu trennen, und gibt natürlich auch ein paar Tipps für mehr Ordnung in den eigenen vier Wänden. mehr...