Putzen statt lernen, Telefonieren statt Unangenehmes tun: Solche typischen Situationen hat wohl jeder schon mal erlebt. Studierende am KIT in Karlsruhe erforschen das Phänomen wissenschaftlich erforscht. Was hat es mit der Aufschieberitis, der Prokrastination, auf sich? Und was kann man dagegen tun? Gut zu wissen. mehr...