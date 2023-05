Giovanni Zarrella, der Entertainer geht auf „Italienische Sommernacht-Tour“

Er ist der Shootingstar der Fernsehunterhaltung. Giovanni Zarrella ist äußerst erfolgreich als Sänger und Entertainer und hat sogar seine eigene Fernsehshow im ZDF. Seine Solokarriere als Sänger nahm erst 2019 so richtig Fahrt auf durch ein Album, in dem Giovanni Zarrella deutsche Schlager in italienischsprachigen Versionen interpretierte. Ein Kassenschlager. Nun geht der sympathische Deutsch-Italiener, der aus Hechingen stammt, auf große Konzerttour und kommt auch zu Terminen nach Baden-Württemberg. Im Studio verrät, warum er mit seinem Leben glücklich ist und immer wieder gerne in seiner alten Heimat Baden-Württemberg kommt.