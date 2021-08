Barbara Becker lebte viele Jahre mit ihren beiden Söhnen in Florida. Beide Becker-Kinder sind inzwischen ausgezogen, einer lebt in Berlin – der andere in New York. Obwohl die Ex-Frau von Boris Becker beruflich sehr erfüllt ist, erwischte auch sie das „Empty Nest Syndrom“. Wie die Mode- und Schmuckdesignerin mit dem „Flüge werden der Kinder“ umgeht und wie es ihr gelingt, ihre neue Freiheit auch zu genießen, darüber schreibt sie in ihrem neuen Buch „Mama allein zu Haus“. Im Studio erzählt die gebürtige Heidelbergerin über diese ganz persönliche Lebensphase als Mutter und verrät, warum gerade Freundinnen mehr...