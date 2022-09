Gernot Elsner predigt am Strand vom Ballermann

Gernot Elsner freut sich jedes Mal auf die Partymeile. Er will zusammen mit jungen Christen am Ballermann - der größten Partyzone Europas - Hoffnung und Zuversicht predigen. Zu seinen Gottesdiensten kommen inzwischen bis zu 500 Menschen. Und er trägt anstelle vom Talar dort lieber Shorts. Er sagt er will "niemanden bekehren aber zeigen, dass Gott auch einen Riesenspass machen kann". Im Landesschau-Studio erzählt er, was ihn antreibt und ob der Ballermann tatsächlich der Ort ist, um Christen anzuheuern.