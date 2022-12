Geld und Erfolg nicht wichtig - Schauspieler Mark Kellers großes Glück

Kaum ein Schauspieler kann so wunderbar auf schwäbisch fluchen, wie Christian Pätzold. Und so brilliert er vor allem in Filmen, die im Schwabenland spielen und deren Figuren sich alles andere als einig sind, wie z.B. in der SWR-Serie "Die Kirche beleibt im Dorf". Jetzt spielt der 77-Jährige die Hauptrolle in dem SWR-Doku-Drama "Baden gegen Württemberg - Männer, Macht und Frauenfunk". Pätzold verkörpert Reinhold Maier, der als Ministerpräsidenten von Württemberg-Baden ein großes Ziel verfolgt. Er möchte die drei kleinen aber heftig zerstrittenen Nachkriegsstaaten in Süddeutschland zu einem Bundesland vereinen. Mit schwäbischer List gelingt ihm das auch, 1952 wird Baden-Württemberg gegründet. Eine Paraderolle für den in Nagold aufgewachsene Schauspieler, der seine eigenen Kindheitserfahrungen mit in die Rolle hat einfließen lassen.