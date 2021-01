Als katholischer Seelsorger ist er seit 13 Jahren Ansprechpartner für Gefangene aller Nationalitäten und Religionen. Weihnachten und Silvester verbringt er in der JVA - er arbeitet nämlich durch. Die Insassen brauchen ihn, denn er kennt ihre Nöte und Sorgen. Er weiß genau, wie die Feiertage im Gefängnis ablaufen. Besuche von Angehörigen sind jetzt im Lockdown nicht erlaubt. Zum Glück gibt es seit dem ersten Lockdown ein Internetzimmer. Hier können die Gefangenen mit ihren Angehörigen skypen -| allerdings nur mit Termin. Damit sind die Männer wenigstens nicht von Informationen aus der Familie abgeschnitten. Er ist Ansprechpartner für alles und alle: von religiösen Fragen über Krisenintervention bis zum Liebeskummer.

Er hält es mit Franziskus, der sagt: Kirche muss an die Ränder gehen. Auch Peter Holzer geht an die Ränder. In der Landesschau erzählt er, wie er Weihnachten und Silvester mit den Gefangenen verbracht hat.