Markus Ellinger kennt das Donautal wie seine Westentasche - die vielfältigen und seltenen Pflanzen- und Tierarten. Doch dieses Paradies ist mehr und mehr bedroht vom Naturhunger und Bewegungsdrang vieler Ausflügler: die eigenen Bedürfnisse werden in den Vordergrund gestellt und die Regeln zum Schutz der Pflanzen und Tiere immer seltener befolgt. Mit Bußgeldern und Verwarnungen ist es aber nicht getan, sagt Markus Ellinger. An den Wochenenden ist er stundenlang unterwegs: "Ich bin die wandelnde Naturschutz-Information auf der Fläche für all die Ausflügler!" Außerdem tüftelt der Vollblut-Ranger mit seinen Kollegen an einer "corona-konformen" Aufklärung für den Naturpark. Im Landesschau-Studio erzählt er, dass dieser große Andrang auch positive Seiten hat und wie wertvoll dieser "ökologische Schatz" im Donautal für ihn ist. mehr...