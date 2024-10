Friseur Claus Niedermaier erhält Bundesverdienstkreuz für Obdachlosenhilfe

Jerome aus Stuttgart ist erfolgreich als Finanzberater tätig. Doch neben seiner beruflichen Laufbahn hat sich der 35-Jährige einer weiteren wichtigen Aufgabe verschrieben - dem Heimatschutz! Er ließ sich bei der Bundeswehr zum Heimatschützer ausbilden, um in Ernstfall für die Gesellschaft da zu sein. Auch wenn er nicht daran glaubt, dass er wirklich zum Einsatz kommt, will er doch in der Lage sein zu helfen, wenn man ihn benötigt. All das und viel mehr erzählt er uns in der Landesschau.