Jochen Gekeler freut sich über die Mengen von Schnee. Er vermietet seinen Skilift stundenweise an Familien. Damit hält er seinen Salach-Lift am Laufen und zwar 12 Stunden täglich im Dauerbetrieb - Skispaß für 150 Euro die Stunde. Er hat Corona ein Schnippchen geschlagen. Die Menschen sind überglücklich und fühlen sich wie im Urlaub in den Alpen. Und sein Lift läuft trotz Pandemie und Lockdown. Er legt sogar schon Schneedepots an als Reserve, um über das Tauwetter zu kommen und seinen Lift so lange, wie möglich zu betreiben. Im Landesschau-Studio erzählt er, wie ganz anders er den Shutdown erlebt. mehr...