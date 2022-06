Felix sieht seinen Motorradunfall als Chance

Linda und Simon, so rufen sie ihre Freunde und ihre Familie. Bei der Bundeswehr sind die Schütze Zobel und Schütze Werner. Die beiden machen zur Zeit ihre Grundausbildung im Heimatschutz, einem besonderen Programm der Bundeswehr. Die Absolventen werden vor allem bei Katastrophen im Inland eingesetzt und nicht im Ausland. Die Grundausbildung ist für alle gleich: Rekruten werden zu Soldaten ausgebildet, und lernen auch, wie man mit einer Waffe kämpft. Einer der Höhepunkte dieser Ausbildung bei der Bundeswehr ist das sogenannte Biwak. Hier üben die Rekruten draußen über mehrere Tage, was sie bisher gelernt haben. Hier entscheidet sich, ob die Bundeswehr wirklich zu ihnen passt oder einfach nur ein kurzes Intermezzo bleibt - denn Linda und Simon könnten jederzeit aufhören und einfach nach Hause gehen. Keine leichte Situation, wenn man bedenkt, was genau in diesem Tagen in der Ukraine passiert. mehr...