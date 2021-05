Leonie Baumeister aus Waibstadt liebt ihren Job, genauso wie ihre Kollegin und Freundin Hannah Gehring aus Rot am See. Beide sind Anfang 20, fertig ausgebildete Metzgerinnen, arbeiten voll in den elterlichen Familienbetrieben mit und haben vor, die Familien-Metzgereien eines Tages zu übernehmen. Auch wenn es immer weniger junge Menschen gibt, die Metzger werden wollen. Für beide Frauen ist es der absolute Traumberuf. Hannah wusste schon mit drei: Sie will mal Metzgerin werden! Mit Leonie ist sie inzwischen Teil der deutschen Nationalmannschaft der Metzger und schon ganz schön rumgekommen. Ein vielfältiger Beruf, für den die beiden Frauen mit viel Spaß und guter Laune werben. Und immer auch für regionales Fleisch, das nicht in den großen Schlachthöfen verarbeitet wird. mehr...