Nach 20 Jahren haben Cornelia Haufe und Thomas Reule aus Neudenau-Herbolzheim ihr Haus in Herbolzheim verkauft und sind komplett in ihren Truck gezogen. Damit haben sie sich ihren Lebenstraum erfüllt: Was die Familientherapeutin und der KfZ-Mechaniker brauchen, passt auf gut 17 Quadratmeter. Im Landesschau Studio erzählen die beiden, wie leicht ihnen der Abschied gefallen ist und wie sie die ersten Monate in ihrem neuen Zuhause erlebt haben. mehr...