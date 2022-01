Ernst Hallers Leidenschaft gilt den Dromedaren

Er ist gelernter Metzger und Zootierpfleger. Auf seinem Hof bei Bad Schussenried hält er in der größten Kamelzucht Baden-Württembergs 40 Wüstentiere. Sie leben in einem ehemaligen Kuhstall mit offener Tür zur angrenzenden Weide. Für ihn ist es ein erfüllendes Hobby. In seinem früheren Tierpark haben sich die Wüstentiere so vermehrt, dass er schon einige verkauft hat. Auch Dromedar-Milch wird gemolken und verkauft. Etwa 50 Ballen Heu frisst jedes Tier pro Jahr, das macht bei 40 Tieren immerhin 2 000 Ballen, die er erst mal herbringen muss. Die Heiligen Drei Könige sind im Anmarsch und falls sie noch drei Taxis brauchen, hat Ernst Haller davon einen ganzen Stall voll. Im Landesschau-Studio erzählt er, wie charismatisch seine einhöckrigen Tiere sind. Außerdem verrät er wie Caspar, Melchior und Balthasar vermutlich auf Dromedaren beim Christkind angeritten sind.