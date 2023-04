Empfinger Kakteenpapst Holger Dopp wird als wandelndes Lexikon geschätzt

per Mail teilen

Holger Dopp beschäftigt sich seit fast 70 Jahren mit seinen stachligen Schönheiten. Schon als kleiner Junge pflegt er seinen ersten Kaktus und daraus wird eine richtige Leidenschaft. In seinen vier Gewächshäusern pflegt er rund 50 000 Kakteen. Zu seinem Lebenswerk gehört auch der Kakteengarten in Horb am Neckar. Dorthin pilgern immer mehr Kakteenfans sogar aus dem Ausland. Und Holger Dopp gibt gerne und kostenlos wertvolle Ratschläge. Im Landesschau-Studio erzählt er von seiner Liebe zu diesen stacheligen Gewächsen und wie sehr sie sein Leben bereichern.