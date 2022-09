Edgar Koslowski ist seit über 40 Jahren Schwimmmeister in Ettenheim

per Mail teilen

Er ist seit mehr als 40 Jahren Bademeister im Carl-Hermann-Jäger-Freibad in Ettenheim - und das mit Leib und Seele. Doch die unbeschwerte Zeit von einst ist Vergangenheit: Nichtschwimmer, Aggression und viel Müll gehören zu seinem Alltag. Dazu kommt noch massiver Personalmangel. Trotzdem liebt er seinen Beruf und gibt jeden Tag alles dafür. Auch im größten Trubel behält er den Überblick und macht die richtigen Ansagen. Im Studio erzählt Edgar Koslowski, was er tagtäglich erlebt, wie er es schafft gelassen zu bleiben und immer zufriedene Badegäste zu haben -| sogar an Vollmondtagen.