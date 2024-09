Dietenheimerin Verena Eble und Nicolas Andritsch nehmen an einem Radrennen ans Nordkap teil und kommen als Verlobte zurück

Als Verena Eble letztes Jahr beschließt, am „Northcape4000“, einem der längsten Radrennen der Welt, teilzunehmen, will sie nur wissen, was ihr Körper alles leisten kann. Sie fährt am Gardasee mit dem Rad Richtung Nordkap und ihr Freund Nicolas fährt parallel mit dem Camper. Verena braucht für die rund 4.000 Kilometer 20 Tage. Mental ist es für sie eine weitaus größere Herausforderung als körperlich. Aber Nicolas baut sie immer wieder auf und am Abend vor dem Ziel am Nordkap macht er ihr einen Heiratsantrag. Im Landesschau-Studio erzählen die beiden, wie sie dieses Abenteuer noch mehr verbindet und wie sie ihre Hochzeit planen.