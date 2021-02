Das Holz knarrt bei jedem Schritt, die Decke ist so niedrig, dass man sich ständig den Kopf anschlägt, es ist dunkel und eng -| wollten Sie in so einem haus wohnen? Bevor sie jetzt den Kopf schütteln, zeigen wir ihnen genau so ein Haus und doch ist es ein Wohntraum. Ein altes Bauernhaus bei Wolfach im Schwarzwald. Architekt Hardy Happle hat es renoviert und vieles so gelassen, wie es ursprünglich war. Also kein klassischer Designertraum und doch ein Haus mit ganz eigenem Charakter. mehr...