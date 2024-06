Der Südbadener Kai Saaler hat den „Severest“ geschafft

per Mail teilen

An sieben Tagen sieben Mal den Mount Everest hoch – und das im Schwarzwald! Eine Woche lang quälte sich Kai Saaler aus Hasel bei Lörrach täglich 15 Stunden auf dem Rennrad die Schwarzwaldberge hoch und runter, bis er 65.000 Höhenmeter beisammen hatte – als wäre er jeden Tag auf den 8849 hohen Mount Everest geradelt. Und dass, obwohl Kai Saaler noch vor zwei Jahren große Herzprobleme hatte. Am Montag in den frühen Morgenstunden hat er sein Traumziel erreicht. Ob es sogar ein Weltrekord war, wird noch geprüft. Im Studio erzählt der begeisterte Radsportler, wie er die unglaublichen Strapazen verkraftet und warum er sein Ziel im doppelten Sinne erreicht hat.