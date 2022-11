Dennis Kohlruss ist Deutschlands stärkster Mann

per Mail teilen

Schulterdrücken mit 87-Kilo-Kurzhantel, Truck Pull, Tire Flip mit 420 Kilogramm schweren Autoreifen – Disziplinen, in denen Dennis Kohlruss wieder einmal überzeugte. Vor kurzem hat der Kraftsportler aus Rastatt seinen Titel bei der deutschen „Strongman-Meisterschaft“ verteidigt. Der fast 170-Kilo-Mann mit mehr als einem halben Meter Oberarmumfang hält übrigens auch den deutschen Rekord im Baumstamm- und mit dem Einhand-Überkopf-Stemmen. In Studio verrät er unter anderem, wie er seinen Body zu diesen außergewöhnlichen Leistungen gebracht hat und was seine Muskelpakete auch im Alltag für Herausforderungen mit sich bringen.