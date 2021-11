Connor Steinert ist trockener Alkoholiker

Connor Steinert ist gerade 20 Jahre alt und alkoholabhängig. Nach dem Abitur stellt der gebürtige Winterbacher fest, dass er den Tag ohne Alkohol nicht schafft und geht in eine Entzugsklinik. Für Connor Steinert begann alles mit einem Glas Sekt bei der Konfirmation, ging über in den ersten Vollrausch und endete mit einer Flasche Wodka am Tag. Gemeinsam mit seinen Freunden trinkt er zuerst am Wochenende und mit der Zeit auch immer mehr unter der Woche. So schleicht sich der Alkohol in sein Leben.

Mittlerweile trinkt er aber am liebsten Club Mate. Im Landesschau Studio erzählt der Tätowierer, wie schnell er abhängig von Alkohol war und wie er die Sucht besiegen konnte.