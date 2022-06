Comedian Matze Knop parodiert die größten Fußballer

per Mail teilen

Comedian Matze Knop bringt schon seit mehreren Jahrzehnten das deutsche Publikum zum Lachen. Mit "Supa Richie" wurde er deutschlandweit bekannt und parodiert seit Jahren erfolgreich Prominente. Dazu gehören immer wieder Sportler, seine Jogi Löw Parodien sind legendär. Seiner Leidenschaft für den Fußball bleibt er aber auch noch auf einer anderen Art und Weise treu. Zusammen mit Oliver Pocher spricht Matze Knop in ihrem gemeinsamen Podcast "Messi und Ronaldo" über Fußball und alles was die beiden Comedians abseits vom Spielfeld noch so bewegt. Im Landesschau Studio erzählt Matze Knop, warum er schlechtgelaunte Menschen meidet und seit 15 Jahren Mau Mau spielt.