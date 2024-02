Comedian Christoph Sonntag freut sich auf „Bruder Christophorus“

per Mail teilen

Er bezeichnet sich als „Exportschlager, der gleichermaßen Badenern, Franken, Rheinländern und sogar waschechten Nordlichtern die Lachtränen in die Augen treibt. Nun wandelt Star-Comedian Christoph Sonntag bereits zum 12. Mal auf den Spuren eines Fastenpredigers aus dem 18.Jahrhundert. Als „Reinkarnation von Bruder Christophorus“ liest der Waiblinger den Politikern und Mächtigen dieser Welt die Leviten. In der Landesschau erzählt er, warum er nicht von der Mönchskutte lassen kann und was ihn ganz persönlich momentan umtreibt.