Er gehört zu den bekanntesten Unternehmern Deutschlands. Wolfgang Grupp steht seit 1969 an der Spitze seiner Firma Trigema. Seit Jahren spricht er sich gegen eine Produktion in Billiglohnländern aus und fertigt seine Sport- und Freizeitkleidung konsequent in Burladingen. Davon profitiert er jetzt. Als der Mundschutz knapp wurde, kündigte der Unternehmer an: "Können wir locker zusammennähen". Prompt bekam er grünes Licht für die Produktion von Atemschutzmasken. In der Landesschau berichtet der Unternehmer, wie wichtig ihm das Projekt ist und wie er selbst mit der Krise umgeht. mehr...