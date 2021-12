Carmen Goglin kam mit Lachyoga aus der Depression

Über 83 Kilometer führt der Albsteig wildromantisch durch den Schwarzwald: Vom Feldberg bis runter nach Albbruck am Hochrhein. Die Strecke ist schon jetzt eine absolute Attraktion, doch es könnte in Zukunft noch viel spektakulärer werden. In einem alten Wasserkanal sollen Wanderer künftig 1,5 Kilometer durch die tiefe Schlucht des Albtals laufen. Und wer die Menschen dort unten im äußersten Süden unseres Landes kennt, der weiß, wenn die sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann lassen sie so schnell nicht mehr locker. mehr...