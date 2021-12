Bonita und Wolfgang Grupp jr. erzählen vom Leben zwischen Familie und Firma

Bonita und Wolfgang Grupp jr. sind schon seit vielen Jahren feste Bestandteile des Unternehmens Trigema in Burladingen. Beide haben ein Eliteinternat in der Schweiz besucht und in London BWL studiert. Seit 2013 arbeiten die beiden Kinder von Wolfgang Grupp im Unternehmen mit und können sich die Nachfolge ihres Vaters gut vorstellen. Wolfgang Grupp, der im nächsten Jahr seinen 80. Geburtstag feiern wird, hat sich allerdings noch nicht zwischen den beiden entschieden. Unternehmen ist die Familie und die Familie ist das Unternehmen. So war es schon immer bei den Grupps und so ist es auch in der vierten Generation. Im Landesschau Studio erzählen Bonita und Wolfgang Grupp jr. wie sie neben und mit der Firma aufgewachsen sind und was sie von ihrem Vater gelernt haben.

Mit 79 immer noch Trigema-Boss: Wolfgang Grupp