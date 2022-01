Björn Leber war Personal Coach von Alexej Nawalny

Hier sollen sie zugeschlagen haben: 20.000 Bienen fehlen einem Imker in Stockach, auf der Insel Reichenau sind es einige Völker, in Ravensburg sind aus einem Bauwagen Völker im Wert von 10.000 Euro verschwunden. Was macht man mit Bienenvölkern? "Bienen nimmt man nicht einfach so mit!", sagt die Polizei in Konstanz. Im letzten Frühjahr gab es schon einmal eine Diebstahl-Serie. Ist jetzt die Zeit für Bienen-Klau? Was machen die Besitzer? Bienen einfach mit nach Hause nehmen geht ja nicht. mehr...