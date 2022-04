Beni Steinauer erkrankte mit 58 an Demenz

Traudl ist 83 Jahre alt und war ihr Leben lang Friseurin im eigenen Salon. Den hat ihr Sohn schon lange übernommen, aber Traudl hilft weiter mit - trotz ihrer Demenz. Die alte Dame und ihr Sohn lassen sich davon nicht den Spaß am Leben und aneinander verderben. Und weil sie mit dem Thema Demenz so positiv und offen umgehen, nimmt Traudl jetzt auch an einem Kunstprojekt teil: Zwei Fotografinnen machen Bilder von Demenzkranken und alten Menschen, inmitten eines Blumenmeeres. "Aufgeblüht" nennt sich das Projekt und wird vom Bundesministerium für Familie offiziell gefördert. mehr...