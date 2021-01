Er ist gerade mal zweieinhalb Wochen wieder zurück in Baden-Württemberg. Der Pistenbully Spezialist aus Laupheim war monatelang in der Antarktis im Dauereinsatz. Sein Job: Die 25 Pistenpullys der Neumayer-Station zu warten. Und das im antarktischen Sommer, wo es ununterbrochen hell ist, die Temperaturen dennoch auf minus 40 Grad fallen können. Er erzählt, was ihn daran so fasziniert. mehr...