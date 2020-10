Einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Der "Trigema" - Chef ist keiner, der um den heißen Brei redet. Inzwischen 78 führt Wolfgang Grupp bis heute erfolgreich das einzige Textilunternehmen, das alles in Deutschland herstellt. Seit Jahren spricht er sich gegen eine Produktion in Billiglohnländern aus und fertigt seine Sport- und Freizeitkleidung konsequent in Burladingen. Er lebt das Prinzip Sparsamkeit. Trotz Butler und Helikopter hat er angeblich noch nie altes Brot weggeworfen. Zum 100-jährigen Jubiläum seines Unternehmens hat er Helene Fischer ins Schwäbische gelockt - zur Freude seiner Mitarbeiter*innen. Wie er selbst mit der Pandemie-Krise umgeht und was ihm Sorge bereitet, das erzählt er bei uns im Landesschau-Studio. mehr...