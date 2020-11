Wie geht es nach der Karriere im Leistungssport weiter? Das müssen sich viele Sportler fragen. So auch Marie-Laurence Jungfleisch aus Stuttgart. Sie ist eine der erfolgreichsten Hochspringerinnen Deutschlands, hat viele Medaillen und Titel gesammelt - und, was kaum einer weiß: Sie hat auch eine Ausbildung als Erzieherin. Jetzt macht sie einen weiteren Schritt: Sie will Lehrerin werden. mehr...