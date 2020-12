Frank Stäbler, gefeierter Weltklasse-Ringer aus Musberg vor den Toren Stuttgarts und Fachmann fürs Abnehmen. Denn in seinem Sport gilt ein striktes Maximalgewicht kurz vor Wettkämpfen. Als Ringer schafft er Einzigartiges: wird Weltmeister in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Schier übermenschliches gelingt Stäbler in diesem Jahr - er nennt es sein Projekt 67: Er verliert nochmal weitere acht Kilo, um in einer anderen Gewichtsklasse antreten zu können. Holt da tatsächlich Bronze bei der Ringer-WM im September. Und damit hat er das Ticket für die Olympischen Spiele in Japan - sein großer Lebenstraum! mehr...