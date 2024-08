Annette und Martin Keimburg schätzen das Leben in Gemeinschaft

Sie hat in ihrem Garten so ziemlich alles, was man zum Leben braucht. Ulrike Bank-Kramer aus Donaueschingen-Wolterdingen pflanzt Obst, Gemüse und Kräuter selbst an. Von ihren Hühnern bekommt sie Eier und Fleisch. Im Studio erzählt sie, wieso sie sich für diesen autarken Lebensstil entschieden hat.