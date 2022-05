Anna Vogelbacher sieht ihre Zukunft in der Landwirtschaft

Während der Corona-Pandemie durften die Betreiber von Straßencafés ihre Freiflächen erweitern, auch in Ulm. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Die Ausnahmeregelung endet zumindest für einige Wirte, die Gastronomen sollen wieder so bestuhlen wie vor Corona. Das heißt aber auch, dass die Tische wieder enger beieinanderstehen werden, was den Gästen so gar nicht gefällt. mehr...