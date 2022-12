Anna Roth wurde als Junge geboren und wurde als Frau glücklich

Sie wächst in einem kleinen Schwarzwälder Dorf als Junge auf und weiß schon als Kind, sie will anders sein. In der Pubertät ahnt sie, dass sie im falschen Körper und mit dem falschen Geschlecht lebt. Aber zu groß ist ihre Angst, ausgeschlossen zu werden. Nach 15 Jahren bricht ihr Kartenhaus zusammen, Anna Roth hat keine Kraft mehr sich zu verstellen. Sie bekennt, wer sie ist: erst vor sich und 2019 auch vor anderen. Es folgen Psychotherapie, Hormontherapie und in diesem Jahr geschlechtsangleichende Operationen. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie ihre Entscheidung ihr Leben verändert hat und warum dieses Jahr das bisher Beste ihres Lebens ist.