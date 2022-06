Anita Baumgärtner bekam ein Jahr lang das "bedingungslose Grundeinkommen"

per Mail teilen

Es war wie ein Lottogewinn für Anita Baumgärtner: im Mai 2019 gehörte sie zu den Glücklichen, die ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro bekamen. Ausgelost von einem Verein, der einfach mal in der Praxis testen wollte, wie das "bedingungslose Grundeinkommen" wirkt, über das schon seit Jahren so viel diskutiert wird. Anita Baumgärtner probierte es aus. Im Studio erzählt sie, wie das Extrageld ihre finanzielle Situation entspannt hat und verrät, ob sie sich tatsächlich zurückgelehnt und nichts getan hat, wie es ja von so vielen Kritikern befürchtet wird.