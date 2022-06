Andreas Gabalier ist mit neuem Album am Start

per Mail teilen

Er füllt ganze Stadien, heizt seinen Fans in Lederhosen ein und hat schon mehrere Alben veröffentlicht: Andreas Gabalier ist einer der erfolgreichsten Musiker Österreichs. Mit einem Musikmix aus Volks- und Rockmusikelementen begeistert er ein großes Publikum, auch wenn er in der Vergangenheit wegen seiner Songtexte immer mal aneckte. Nun hat der "Alpenrocker" mit "Ein neuer Anfang" ein neues Album am Start. Im Studio berichtet er außerdem, warum er nie wirklich eine Musikerkarriere geplant hat und wie er mit Kritik umgeht.