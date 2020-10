Am Moosweier in Freiburg hat André Grabs am Samstag den Apnoe-Weltrekord in der Disziplin "Langstrecke im Freiwasser ohne Flossen" gebrochen. Mit nur einem Atemzug schwamm der 48-jährige Freiburger unter Wasser 135 Meter weit. Damit lag er vier Meter über dem alten Weltrekord. mehr...