Aline Rotter-Focken erkämpft sich die Goldmedaille im letzten Kampf ihrer Karriere

Damit ist sie die erste deutsche Ringerin mit einer olympischen Goldmedaille. Für Aline Rotter-Focken ein unfassbares Glück. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Erfolgsringer Jan Rotter, hat sie sich auf den Wettkampf lange vorbereitet. „Es gab so viele Momente, wo ich daran gezweifelt habe, so viel geweint und gelitten und geackert habe“, sagt sie. Für die 30 Jährige steht fest, ihr Sieg beweist, dass harte Arbeit sich auszahlt und manchmal im richtigen Moment alles zusammenkommt. Im Landeschau Studio erzählt die Olympia Siegerin wie sie ihren Aufenthalt in Tokio erlebt hat und wie ihre Rückkehr in den Schwarzwald war.