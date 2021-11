Alex Jund und Lena Köbele sind von München nach Venedig gewandert

Für das junge Paar war 2020 ein ganz besonderes Jahr. Sie wollten mal etwas anderes unternehmen und kamen so aufs reisen zu Fuß. Sie haben sich schließlich fürs Wandern von München nach Venedig entschieden. Vorher haben sie noch die Generalprobe "Wandern auf dem Feldberg" eingeschoben. Letztendlich gings los: 599 Kilometer und 22.000 Höhenmeter in 29 Tagen. Bei ihrer Reise kamen sie ständig an ihre Grenzen, mussten sie immer wieder überschreiten und haben doch nicht aufgegeben. Im Landesschau-Studio erzählen sie von den Höhen und Tiefen und was sie beide für sich davon mitgenommen haben.