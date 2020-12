Alina bei ihrem ersten Autokino-Auftritt

Studiert hat sie einst "Internationales Management" mit Aussicht auf Karriere in einem großen Unternehmen. Doch alles kam anders: Alegra Cole modelte für große Namen wie Valentino oder Hugo Boss, und vor gut zehn Jahren gewann sie ein deutschlandweites "DJane-Casting". Sie lernte das Handwerk von der Pike auf und wurde sofort von Veranstaltern und Clubs in ganz Europa gebucht. Längst ist sie in der Welt der Reichen und Schönen angekommen. Alegra Cole legt bei Galas, Fashion Shows, Award Verleihungen oder Präsentationen internationaler Unternehmen auf. Im Studio verrät sie, mit welchen Tricks man eine Gesellschaft in Laune bringt und was man mit der richtigen Musik erreichen kann.