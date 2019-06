per Mail teilen

Die Schlagerkönigin ist am Pfingstsonntag Stargast beim SWR 4 Open Air auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Ab 19:00 Uhr gehört die SWR Sommerfestival-Bühne ihr und ihren Schlagerkollegen.

Sie zählt längst zu den Größen der deutschen Schlager-Welt. Dabei ist Vanessa Mais erster Top-10-Erfolg als Solosängerin gerade einmal vier Jahre her. Kurze Zeit später startet sie richtig durch.

Schlagersängerin Vanessa Mai kommt zum SWR Sommerfestival

Ihre Alben und Songs stürmen die Charts. Vanessa Mai schafft den Sprung ins Fernsehen und füllt inzwischen große Hallen mit ihren spektakulären Bühnenshows. Am 9. Juni ist die Schlagerkönigin aus Aspach - neben Ben Zucker und „Feuerherz“ der „Top Act“ beim SWR 4 Open Air anlässlich des SWR Sommerfestivals auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Im Studio erzählt Vanessa Mai, warum ihr die Schlossplatz-Premiere in Stuttgart so sehr am Herzen liegt und sie stellt ihre neue Single vor.